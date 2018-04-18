В России могут заблокировать Facebook, если соцсеть не выполнит требования Роскомнадзора. Об этом заявил глава службы Александр Жаров в интервью Известиям.

«Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию».

По словам Жарова, до конца года состоится проверка компании.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал он.

В случае если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке, заявил чиновник.

Жаров надеется, что его ответ «станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.