«Нефтегазовая ассоциация Украины» создавала препятствия Антимонопольному комитету в расследовании сговора на рынке бензина и дизельного топлива. Об этом говорится в заявлении АМКУ.

Так, с целью сбора доказательств по делу, начатому ​​в декабре 2017 года по признакам совершения «WOG» и «ОККО» антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами, органами Антимонопольного комитета был осуществлен ряд внеплановых выездных проверок.

«При проведении внеплановой выездной проверки ассоциации «Нефтегазовая ассоциация Украины», которая объединяет крупнейших игроков на рынке нефтепродуктов, в том числе фигурантов бензинового дела, ассоциацией не было предоставлено членам комиссии по проверке доступа к информации, которая содержалась на электронных носителях», - заявили в АМКУ.

Указанная информация могла иметь существенное значение для расследования сговора на рынках бензинов и дизельного топлива.

В связи с этим 12 апреля было начато рассмотрение дела по признакам совершения «Нефтегазовой ассоциацией Украины» нарушения в виде создания препятствий сотрудникам АМКУ в проведении проверок, осмотра, изъятия или наложения ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации.

За совершение нарушение предусматривается штраф в размере до одного процента дохода (выручки) за последний отчетный год.

Напомним, по данным АМКУ, на протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и ДТ. Кроме того, указанные операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.