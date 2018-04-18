также в разделеЭкономика
Кабмин увеличил квоту на прием мигрантов почти вдвое 7
Кабмин утвердил бюджетную резолюцию: В 2019 году прогнозируют 30,5 гривни за доллар 30
Гройсман обещает не повышать цены на топливо 32
Делегация Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон 28
Украина может получить очередной транш МВФ в мае-июне 43
МВФ ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине 36
Украина ведет переговоры о поставках газа из Польши 41
В Украине зарегистрировали более 1300 миллионеров 94
Рева видит основания для повышения минималки «уже сегодня» 86
Гройсман считает «заоблачной» учетную ставку НБУ 86
Долги «Газпрома» перед Украиной могут погасить должники компании 167
Импорт товаров в Украину превысил экспорт на $741 миллион 39
Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз 58
В Украине снизился уровень безработицы 31
Украина планирует договориться о ЗСТ с Турцией 43
Богатых украинцев хотят обязать ежегодно подавать декларации 61
«Нафтогаз» активизировал переговоры с «Газпромом» по транзиту после 2019 года 195
Топливо из Беларуси начнут перевозить в Украину по Днепру 57

«Нефтегазовая ассоциация Украины» создавала препятствия Антимонопольному комитету в расследовании сговора на рынке бензина и дизельного топлива. Об этом говорится в заявлении АМКУ.

Так, с целью сбора доказательств по делу, начатому ​​в декабре 2017 года по признакам совершения «WOG» и «ОККО» антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной торговли светлыми нефтепродуктами, органами Антимонопольного комитета был осуществлен ряд внеплановых выездных проверок.

«При проведении внеплановой выездной проверки ассоциации «Нефтегазовая ассоциация Украины», которая объединяет крупнейших игроков на рынке нефтепродуктов, в том числе фигурантов бензинового дела, ассоциацией не было предоставлено членам комиссии по проверке доступа к информации, которая содержалась на электронных носителях», - заявили в АМКУ.

Указанная информация могла иметь существенное значение для расследования сговора на рынках бензинов и дизельного топлива.

В связи с этим 12 апреля было начато рассмотрение дела по признакам совершения «Нефтегазовой ассоциацией Украины» нарушения в виде создания препятствий сотрудникам АМКУ в проведении проверок, осмотра, изъятия или наложения ареста на имущество, документы, предметы или другие носители информации.

За совершение нарушение предусматривается штраф в размере до одного процента дохода (выручки) за последний отчетный год.  

Напомним, по данным АМКУ, на протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и ДТ. Кроме того, указанные операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги