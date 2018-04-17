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Народный депутат Михаил Гаврилюк признал, что пользуется автомобилем волонтерской организации.

Об этом он рассказал журналисту ТСН, который встретил депутата возле машины, правда, отвечал на вопросы о машине депутат неохотно.

«Зачем вам это знать? Скоро состаритесь, если все будете знать», - сказал сначала нардеп. Позже он объяснил, что на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам грузовым транспортом.

Гаврилюк уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет острой необходимости.

«Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто грушки. Всю провизию, которая идет нашим АТОшникам, чтобы мы не ехали «Газелькой», чтобы мы не ехали на «Фольксвагене». У нас есть специальная волонтерская машина, на которой мы собираем провизию в «Газель» и везем в зону АТО. На сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится в батальоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза проехался, ничего страшного нет», - прокомментировал Гаврилюк.

Ранее на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак написал, что народный депутат Михаил Гаврилюк ездит на работу на авто, которое должны были передать в зону АТО.
«Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже больше двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая», - утверждает он.

Когда журналист поймал нардепа прямо возле автомобиля и задал ему вопрос, почему он на нем ездит, Гаврилюк его проигнорировал. В прошлом году Гаврилюк рассказывал, что ездит на работу на метро.

 
ForUm

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