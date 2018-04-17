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Российские военные заявили, что нашли в городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие. Об этом сообщает Интерфакс.

«В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов», - заявил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов.

«При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия», - рассказал Родионов. По его словам, в частности были обнаружены тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта.

«Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», - отметил Родионов.

Ранее во вторник эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в сирийскую Думу.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

По данным ВОЗ, около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ.

При этом страны Запада заявили, что химическое оружие в Сирии против гражданского населения использовал режим Башара Асада.

 
ForUm

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