Украина подозревает судей конституционного суда РФ в нарушении целостности государства после аннексии Крыма. Об этом сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян, передает ТАСС.



«Буквально вчера пришел запрос от Украины об оказании правовой помощи в отношении судей конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму)», - сказал Карапетян.

Он напомнил, что ранее от Украины поступали запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, высших должностных лиц Минобороны РФ. «У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился», - отметил Карапетян.

«И каждый вопрос - выдачи, оказания правовой помощи - мы рассматриваем отдельно», - добавил замгенпрокурора.

Как сообщал ForUm, Генеральная прокуратура сообщила председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации о подозрении в пособничестве в аннексии Крыма.

Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.