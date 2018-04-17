также в разделеОбщество
17 апреля. Картина дня 23
На свободные места в школах могут принимать по жребию 16
Суд ЕС: Польша нарушила законы, вырубая Беловежскую пущу 15
На Украину надвигаются дожди и грозы 37
ДТП в Харькове: Пострадавшая получила 100 тысяч и не имеет претензий к Зайцевой 87
В Киеве задержали на взятке чиновника «Укрзализныци» 35
ГПУ вручила обвинительный акт Лавриновичу 19
«Сейчас оно никому не нужно»: Гаврилюка застукали на волонтерском авто 56
В «ДНР» собрали с населения 14 миллиардов «налогов» и «сборов» 31
Разведение сторон в Станице Луганской снова сорвано 35
За три месяца иностранцы совершили в Украине 314 преступлений 23
В Молдове задержали приднестровских инструкторов боевиков «Л/ДНР» 32
Штаб АТО назвал вероятную причину возгорания техники боевиков в Луганске 50
ГПУ подала новое ходатайство о мере пресечения Бубенчику 23
Правоохранителей переводят на усиленный режим службы 54
Заммэра Миргорода пытался дать взятку полицейскому 37
В Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками 57
Матиос подал в суд на Муженко 36

Украина подозревает судей конституционного суда РФ в нарушении целостности государства после аннексии Крыма. Об этом сообщил на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности замгенпрокурора РФ Саак Карапетян, передает ТАСС.

«Буквально вчера пришел запрос от Украины об оказании правовой помощи в отношении судей конституционного суда РФ, всех судей, где их подозревают в покушении на нарушение целостности государства (по Крыму)», - сказал Карапетян.

Он напомнил, что ранее от Украины поступали запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича, высших должностных лиц Минобороны РФ. «У нас международно-правовое сотрудничество с Украиной продолжается, но, конечно, объем работы снизился», - отметил Карапетян.

«И каждый вопрос - выдачи, оказания правовой помощи - мы рассматриваем отдельно», - добавил замгенпрокурора.

Как сообщал ForUm, Генеральная прокуратура сообщила председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации о подозрении в пособничестве в аннексии Крыма

Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги