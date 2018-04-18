Генеральная прокуратура Украины завершила расследование дела в отношении трех человек, среди которых – бывший сотрудник Госпогранслужбы, обвиняемых в нелегальной переправке через границу бойца киевского «Беркута», находившегося в розыске за тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«16 апреля завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех лиц, в том числе бывшего сотрудника Государственной пограничной службы Украины, по ч. 2 ст. 332 УК Украины по факту организации и осуществления в августе 2017 незаконной переправки через госграницу в Республику Беларусь объявленного в розыск милиционера столичного спецподразделения «Беркут», который длительное время разыскивается за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам ОО «Автомайдан» и другим гражданам в январе 2014 года в Киеве», - говорится в сообщении.

В дальнейшем разыскиваемый переехал в Россию.

В ходе следствия наложен арест и изъято транспортное средство, на котором переправлен разыскиваемый через границу.

Стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

ГПУ выразила благодарность руководству и сотрудникам Госпогранслужбы за сотрудничество со следственным подразделением в выявлении и документировании преступления и принципиальную законную позицию при проведении служебного расследования.

Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, в том числе должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.