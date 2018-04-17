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Фракция Радикальной партии заблокировала трибуну Верховной Рады, требуя усиления соцзащиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Онлайн-трансляцию пленарного заседания ведет телеканал 112 Украина.

«Команда Радикальной партии еще раз настойчиво требует от вас (спикера ВРУ Андрея Парубия, - ред.) поставить на рассмотрение законопроект № 4442, который восстанавливает государственные гарантии, социальную защиту чернобыльцев, отменяет решение правительства Азарова о ручном управлении финансами государственного бюджета, направленного на социальную защиту чернобыльцев. Пока это решение не будет принято, пока парламент не рассмотрит законопроекты в защиту чернобыльцев, команда Радикальной партии приняла решение заблокировать парламентскую трибуну», - сказал лидер партии Олег Ляшко.

Фото: Bogdan Bortakov
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