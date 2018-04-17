Победа на выборах в Верховную Раду «Оппозиционного блока» и партии «За життя» станет очевидной победой Виктора Медведчука, который заявил, что поддерживает идеологию обеих политсил. В условиях парламентско-президентской республики, когда пост главы государства далеко не всегда является ключевым, полномочия аккумулирует по большей части Кабмин, сформированный из победивших на выборах партий. Об этом пишет политолог Петр Олещук, сообщает Site.ua.

Эксперт обратил внимание не только на возросший в последнее время политический вес Медведчука, внимание к его персоне отечественных и иностранных СМИ, но и обнародованную журналистом В.Портниковым версию о том, что Медведчук может стать президентом Украины в 2021 году.

«В последнее время фамилия Медведчука стала особо популярной среди украинских политиков, в частности, в связи с делом «Рубана/Савченко». Например, генпрокурор Юрий Луценко использовал задержание Савченко, чтобы озвучить бездоказательные обвинения в адрес «Украинского выбора». Прошел месяц, но руководитель ГПУ так и не смог предоставить ни одного документа, который бы подтвердил его слова», — обратил внимание политолог.

С другой стороны, отметил эксперт, нет ничего удивительного в том, что руководитель ГПУ не предоставил доказательств.

«Вряд ли Луценко хочет вступать в конфликт с президентом Порошенко, который назначил Медведчука спецпредставителем по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе и даже успел публично назвать его «самым эффективным коммуникатором» между Банковой и Кремлем. Очевидно, что отношения президента Украины с «коммуникатором №1» вполне взаимовыгодные», — отметил Петр Олещук.

Политолог также обратил внимание на то, что украинская власть в лице некоторых своих представителей и публичных пропагандистов, готовясь к выборам, оперирует «двумя правдами»: для «внутреннего» и «внешнего» потребления. Если же оперировать фактами, то ситуация выглядит так, что на сегодня между Виктором Медведчуком и Петром Порошенко есть взаимопонимание.

«Во-первых, было бы очень странно, если бы президент так взаимодействовал с кем-то «враждебным» к нему самому. Во-вторых, Медведчук существенно нарастил свое политическое влияние, действуя в легальной политической плоскости как переговорщик №1 между Киевом и Москвой. В-третьих, у Медведчука есть все возможности и далее наращивать свое политическое влияние, действуя политическими методами в рамках правового поля», — считает эксперт.

Он также напомнил, что в условиях парламентско-президентской республики пост главы государства далеко не всегда является ключевым, а полномочия аккумулирует по большей части Кабмин, сформированный из победивших на выборах партий.

«И тут у Медведчука, по его же словам, есть два политических партнера — партии «Оппозиционный блок» и «За життя», претендующие на прохождение в Раду. Если обе эти политсилы попадут в парламент, это будет очевидной победой Медведчука», — пояснил политолог.