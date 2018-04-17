Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя отдела инфраструктуры службы материально-технического обеспечения одного из региональных филиалов ПАО «Укрзализныця».

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал деньги от руководителя предприятия, с которым был заключен договор на поставку продукции для нужд филиала. За «откат» в размере 180 тысяч гривен, что составляло 10% суммы контракта, злоумышленник обещал беспрепятственное перечисление средств госучреждения на счета предприятия.

Оперативные спецслужбы задержали чиновника на одной из столичных улиц во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с департаментом безопасности ПАО «Укрзализныця» под процессуальным руководством прокуратуры.