Решение польских властей об усиленной вырубке Беловежской пуще противоречило законодательству ЕС.

Такое решение во вторник вынес суд, передает Европейская правда.

Приговор, который завершает спор с Еврокомиссией, длившийся с 2016 года, был вынесен Большой палатой суда из 15 судей.

Суд признал, что Польша не выполнила обязательства, которые накладывают директива ЕС по охране естественных местообитаний, дикой флоры и фауны, а также «птичья директива». Эти директивы устанавливают определение заповедника «Беловежская пуща» и объем территории, подлежащей специальной охране.

Суд счел недостаточный аргумент польских властей по увеличению популяции жука-короеда для обоснования необходимости вырубки.

Решение суда не влечет за собой никаких финансовых санкций, поскольку правительство вывело тяжелое оборудование для вырубки из пущи.

В случае возобновления вырубки Еврокомиссия могла бы требовать финансовых санкций.

Ранее министр охраны окружающей среды Польши Генрик Ковальчик заявлял, что Польша будет уважать решение суда ЕС.

Напомним, 20 ноября 2017 Суд ЕС вынес постановление о прекращении вырубки деревьев в Беловежской пуще за исключением ситуаций угрозы безопасности. За нарушение запрета Польши грозил штраф в размере 100 тысяч евро в день.Беловежская пуща разделена между Польшей и Беларусью. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.

Беловежская пуща занимает 141 885 гектаров смешанного леса, а также болот и долин рек.

17% территории леса – это охраняемая территория заповедника. Вырубка леса там запрещена.

Беловежская пуща – это образец первобытного леса, 10 тысяч лет назад покрывавшего большую часть Европы.

В пуще обитает 59 видов млекопитающих (в том числе зубр, рысь, волк, выдра) и более 250 видов птиц.

В Беловежской пуще широко представлено мертвое дерево – питательная среда для грибов, жуков и червей.