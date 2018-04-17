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Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих президентских выборах в Украине намерен поддерживать любого достойного кандидата, кроме действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом он заявил в телефонном интервью программе «Схемы», сообщает Радио Свобода.

«На президентских выборах буду поддерживать любого достойного кандидата, кроме Порошенко», - сказал он.

Вместе с тем Коломойский утверждает, что пока никаких договоренностей у него ни с кем нет.

«Я и кандидатов пока не видел. Ну, кроме одного известного», - сказал он, добавив, что речь идет о Юлии Тимошенко.

При этом бизнесмен также отрицает ведение переговоров с ней.


 

 
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