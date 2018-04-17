В апреле-мае правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение и слаживание сил», - сказал Яровой.

Он отметил, что ежегодно увеличивается количество участников различных акций и задача правоохранителей – не только обеспечить безопасность, но и оперативно информировать о текущей ситуации.

«9 мая ожидаем проведение около 2 тысяч мероприятий. Участие в них примут более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в этот день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тыс. правоохранителей», - отметил первый заместитель министра.

Он подчеркнул, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни. И люди массово будут выезжать на природу. Первый заместитель министра отметил, что полиция и подразделения ГосЧС должны дежурить у мест массового отдыха людей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и предупредить вождение в нетрезвом состоянии.

«На выходные дни граждане будут выезжать в лесопарковые зоны и на водоемы для отдыха, который традиционно сопровождается употреблением алкогольных напитков. К сожалению, некоторые водители после этого позволяют себе садиться за руль автомобиля. Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам отдыха граждан. Также необходимо привлечь достаточное количество нарядов оперативно-спасательных служб ГосЧС для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, как в лесу, так и на воде», - сказал Яровой.

В свою очередь, заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что с 26 апреля и по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

«28 апреля будет отмечаться 71-я годовщина печальноизвестной операции «Висла», которая была связана с принудительной депортацией этнических групп украинцев из восточных районов Польши. На этом фоне мы не исключаем новых провокаций, направленных на обострение украинско-польских отношений. Они могут быть направлены против дипломатических учреждений Польши или объектов польско-украинской истории», - сказал Фацевич.

Он также отметил, что активность граждан на первомайских демонстрациях снижается, те, кто приходят на эти мероприятий, представляют политические партии и общественные объединения левого толка. Это повышает риск возникновения конфликтов с участием демонстрантов, особенно на фоне продолжающейся агрессии РФ.

«На майские праздники приходится годовщина трагических событий, которые были в Одессе 2 мая 2014 года. Мероприятия 2 мая постоянно сопровождаются конфликтами между сторонниками «Антимайдана» и представителями проукраинских организаций. В прошлом году только благодаря личному вмешательству руководства МВД и Нацполиции, а также заблаговременной подготовки одесских правоохранителей удалось не допустить серьезных инцидентов», - сказал заместитель председателя Нацполиции.

Председатель ГосЧС Николай Чечеткин сообщил, что спасатели также увеличат количество личного состава и единиц техники.

«На постоянном дежурстве будут 7000 спасателей и 2000 единиц техники. В случае необходимости мы можем увеличить количество вдвое. В киевском гарнизоне в готовности будут 800 человек и 200 единиц техники. В резерве будут 600 человек и 200 единиц техники. Для обеспечения взрывной безопасности, будут дежурить 125 пиротехников и 50 единиц техники. Приоритетом также является и город Одесса. На дежурстве будут 170 спасателей и 35 единиц техники», - сказал он.

Директор департамента обеспечения Госпогранслужбы Александр Гура отметил, что уже сейчас ГПСУ принимает комплексные меры по предотвращению трансграничной преступности и ликвидации угроз в период майских праздников, трагических событий в Одессе, а также в рамках Лиги чемпионов.

«Основные усилия направлены на задержание пророссийски настроенных лиц, которые будут пытаться попасть в Украину для дестабилизации ситуации, а также предотвращение незаконного перемещения оружия. В пунктах пропуска будут находиться вооруженные резервы. Организованы мероприятия по усилению защиты границы с Россией, Молдовой и временно оккупированным Крымом. Осуществляется биометрический контроль, который на сегодняшний день уже прошли 95 тыс. иностранцев, из них - 71 тыс. граждан РФ», - сказал он.

Заместитель командующего Национальной гвардии Николай Балан отметил, что все подразделения НГУ, которые будут задействованы в проведении массовых мероприятий, получили необходимый инструктаж, прошли дополнительное обучение и согласовали действия с Нацполицией.