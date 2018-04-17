Завершено специальное досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины в отношении так называемого «министра доходов и сборов» террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что в сентябре 2014 года 46-летний житель Донецка, который до этого уволился из Управления государственной таможенной службы в Донецкой области ГФС Украины, из личных идеологических и корыстных соображений вступил в состав «ДНР», где был назначен на указанную должность «министра».

«Возглавляя «министерство доходов и сборов «ДНР» и реализуя возложенные на него функции, обвиняемый способствует внедрению принудительных налогов и сборов, которые обязаны платить все юридические лица, физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие свою деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области. В дальнейшем эти средства направляются в «местные бюджеты» и «республиканский бюджет» «ДНР», из которых осуществляется финансирование так называемых «бюджетных учреждений ДНР», в том числе «учреждений силового блока ДНР», - говорится в сообщении.

За время деятельности указанного министерства под руководством обвиняемого осуществлено финансовое обеспечение «ДНР» путем сбора так называемых «налогов», «сборов», «таможенных и других обязательных платежей», «единого взноса» на сумму не менее 14 млрд грн.

Поскольку пособник террористов находится на временно подконтрольной территории и продолжает работать на оккупационную власть, его будут судить заочно. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в конце сентября 2017 в оккупированном Донецке была подорвана машина «министра доходов и сборов «ДНР» Александра Тимофеева.

В Минобороны сообщали, что Тимофеев участвовал в боях на стороне боевиков в рядах «Оплотв», в частности – за донецкий аэропорт».