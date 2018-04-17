Председатель Национальной полиции Сергей Князев поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками. Об этом он заявил во время видеоселекторного совещания с руководством структурных подразделений МВД и НПУ, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Глава ведомства подчеркнул, что такое решение вызвано увеличением количества пассажирских перевозок в предпраздничные и праздничные дни, а также ростом аварийности на дорогах в течение последних нескольких дней с участием транспортных средств, перевозящих граждан.

«Вчера в ДТП в Луганской области и Одессе телесные повреждения получили по 10 пассажиров. Сегодня утром имеем ужасной трагедии в Кривом Роге. В настоящее время восемь погибших и 15 травмированных. Обращаюсь к руководителям подразделений полиции в областях, патрульной полиции и подразделений превенции: мы должны обратить внимание на дорожно-транспортную инфраструктуру и сделать все, чтобы предупредить такие страшные случаи», - подчеркнул Князев.

Глава ведомства поставил задачу руководителям, ответственным за направление превенции и безопасности на дорогах, - немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий. Речь идет как о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, проверке разрешений и согласований маршрутов движения транспортных средств, так и проверке деятельности перевозчиков на соответствие всем необходимым требованиям, в соответствии с действующим законодательством.

«В ближайшее время мы ожидаем резкое увеличение перемещения граждан в государстве - в связи с выходными днями. Поэтому количество нарядов полиции превенции на улицах также будет увеличено», - подчеркнул Князев.

Как сообщал ForUm, 16 апреля в Одессе на перекрестке улиц Кордонная и Степная мусоровоз столкнулся с маршрутным такси. Телесные повреждения получили десять человек.

В тот же день в Лисичанске Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля МАЗ и микроавтобуса «Рута». Пострадали 10 человек.

17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.