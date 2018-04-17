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Вчера, 16 апреля, в Киевской области мужчина и женщина похитили своих четырех детей из Макаровского районного центра социальной поддержки детей и семей, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от сотрудника приюта о том, что исчезли малолетние воспитанники: два мальчика и две девочки.

Во время проведения первоочередных розыскных мероприятий сотрудники ювенальной превенции полиции Киевской области установили, что детей похитили их родители, посадили в машину, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Также установлено, что четыре года назад родители были вынуждены отдать четверых своих детей в центр социальной поддержки детей в пгт Макаров, так как дом, где они жили, полностью сгорел в результате пожара. Семья в то время находилась в затруднительном материальном положении.

38-летний мужчина и его 35-летняя жена не лишены родительских прав и неоднократно пытались забрать из приюта детей без разрешения руководства. Однако постоянного места жительства у них нет.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения беглецов.

Приметы детей:

Дудка Светлана Сергеевна 07.05.2008 года рождения, рост 131 см, волосы светло-русые, средней длины, глаза светлые. Была одета: колготы фиолетового цвета, платье серого цвета, темно-синяя курточка и розовые кроссовки.

Дудка Ангелина Сергеевна 11.10.2010 года рождения, рост 122 см, длинные волосы темного цвета. Особые приметы выпали передние молочные зубы. Была одета: вельветовые лосины черного цвета с красными цветками, розовая кофта, шлепанцы.

Дудка Олег Сергеевич 03.03.2012 года рождения, рост 120 см, волосы короткие, светло-русого цвета, голубые глаза. Не выговаривает букву «Р» и «Ш». Одет в красную олимпийку, черную шапку с синей полоской, коричневые брюки и черные кроссовки.

Дудка Руслан Сергеевич 03.06.2005 года рождения, рост 145 см, волосы темно-русые, глаза карие.
ForUm

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