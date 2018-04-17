В Металлургическом районе Кривого Рога рано утром столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Правоохранители задержали водителя легкового автомобиля Mazda.

Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, объявил о начале «бархатной революции». Число протестующих, задержанных в Ереване по подозрению в совершении административных правонарушений, достигло 80. Парламент Армении назначил Сержа Саргсяна новым премьер-министром, это решение в оппозиции называют захватом власти экс-президентом.

В результате обстрела автобуса получили ранения пять сотрудников Донецкой фильтровальной станции.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко из-за запрета Генштаба военным прокурорам посещать места дислокации военных частей без письменного разрешения.

Народный депутат Надежда Савченко прошла судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа (детектора лжи).

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс.

Украина не намерена политически воевать с Венгрией, но и удовлетворять ее неадекватные требования не будет, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Сегодня ночью в районе аэродрома временно оккупированного Луганска, куда боевики согнали военную технику для проведения парада 9 мая, были слышны взрывы. По данным разведки штаба АТО, в указанном районе сосредоточения военной техники произошло возгорание автомобиля, от которого пожар перекинулся на остальную технику.

Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский подчеркивает, что Украина готова предоставить территорию для вывода российских войск из Приднестровья, но Российская Федерация не демонстрирует готовности их выводить.

Пострадавшая в ДТП в центре Харькова Жанна Власенко получила компенсацию от Алены Зайцевой и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.