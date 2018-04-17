Генеральная прокуратура подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику.

Об этом Громадському сообщил адвокат Игорь Коржук.

По его словам, ходатайство недавно было внесено прокурорами, но защита еще с ним не ознакомилась.

Он также сообщил, что рассмотрение ходатайства состоится 24 апреля в 9 утра в Печерском суде.

Адвокат рассказал, что пока никаких следственных действий с его подзащитным не проводят.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

5 апреля обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика. В тот же день активисту сообщили новое подозрение.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.