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Дальнейшая судьба украинской ГТС зависит от того, какими соображениями ― экономическими, политическими или геополитическими ― будет руководствоваться украинская власть. Такое мнение выразил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, сообщает «Сегодня».

Развеяв расхожие мифы о «Северном потоке-2» и украинской ГТС, которые активно распространяют отдельные СМИ и карманные эксперты, политик сосредоточился на пропускной способности отечественной газотранспортной системы и рассказал о двух возможных сценариях дальнейшего развития событий.

«Совершенно очевидно, что «газовые войны», инспирированные проамериканским правительством, не способствуют улучшению отношений между Украиной и Россией. В том числе в вопросе транзита газа. И в Киеве это понимают. По словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, если РФ прекратит транзит газа через Украину, то наша страна потеряет примерно $3,5 млрд (это 2–3% ВВП)», — пояснил Медведчук.

 Учитывая то, что пропускная способность украинской ГТС составляет 178,5 млрд кубометров в год на выходе, годовой транзит газа в объеме менее 40 млрд кубометров делает газотранспортную систему нерентабельной, обратил внимание лидер «Украинского выбора».

«На сегодня наша страна уже снижает объемы транзита. По данным ПАО «Укртрансгаз», Украина в І квартале 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 13,3% (на 3,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ― до 20,9 млрд кубометров», — напомнил В.Медведчук.

При таком положении дел, считает политик, у Украины есть позитивный и негативный сценарии.

 «Позитивный: договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в треугольнике Украина ― ЕС ― Россия, создав трехсторонний консорциум, в котором Россия выступит как поставщик, Украина ― как транзитер, а страны Евросоюза ― как конечный потребитель голубого топлива. Кроме того, Киеву следует подписать новый контракт на транзит российского газа (действующее соглашение истекает 1 января 2020 года). Причем переговорный процесс нужно начинать уже сегодня, чтобы добиться максимально выгодных условий сотрудничества. Уверен: инициатива в проведении переговоров об использовании газотранспортной системы должна исходить от Украины. И это должны быть конструктивные экономические предложения, а не политические лозунги», — подчеркнул В.Медведчук.

Если украинские чиновники и политики будут и дальше отстаивать интересы США, в Украине придется открывать музей газотранспортной системы, уверен лидер «Украинского выбора».

«И единственный вопрос, который позволят решать Киеву американские «стратегические партнеры», ― это назначение директора музея ГТС. Можно не сомневаться, тут они разрешат Украине проявить независимость и назначить самого «патриотического», самого преданного директора, вклад которого в раскол Украины трудно недооценить. Например, Вятровича. На этом независимость, суверенность Украины, зависящей уже не только от денег ростовщиков, но и от американского сланцевого газа, и закончится», — резюмировал Виктор Медведчук.
ForUm

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