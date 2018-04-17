Допрос народного депутата Украины Надежды Савченко на полиграфе начался без присутствия адвокатов и не в ранее анонсированном помещении. Об этом сегодня журналистам заявила сестра народного депутата Вера Савченко, сообщает УНИАН.



«Час Надежда была без защитников. Только со стороной обвинения. Неизвестно, какое оказывалось на нее давление. Защитники очень возмущены, что без них начали и, что их обманули, что будет допрос в институте (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. – Ред.)», - сказала она.

По словам сестры, сейчас допрос продолжается.

На уточняющий вопрос, осматривали ли перед допросом ее сестру врачи, она ответила: «Я не знаю. Я думаю, что должны быть специалисты-полиграфологи. Они же должны посмотреть ее состояние».

Напомним, 13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает с 23 марта. Ослабление здоровья привело к тому, что провести процедуру корректно было невозможно.

После того Савченко согласилась поесть, чтобы иметь возможность пройти полиграф.

16 апреля допрос перенесли на сегодня.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.