В сети опубликованы видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге, где столкнулись легковушка, микроавтобус и автобус.
По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора.
После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.
Как сообщал ForUm, сегодня, 17 апреля, около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.
Правоохранители задержали водителя легкового автомобиля Mazda.
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