В сети опубликованы видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге, где столкнулись легковушка, микроавтобус и автобус.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора.

После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Как сообщал ForUm, сегодня, 17 апреля, около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован.

Правоохранители задержали водителя легкового автомобиля Mazda.