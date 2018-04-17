Утром 16 апреля жительница Чернигова задержала преступника, который ограбил молодую девушку, и удерживала его до приезда правоохранителей, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По данным главка, еще не было и 8 утра, а мужчина уже искал деньги, чтобы приобрести «дозу» наркотиков. Увидев неподалеку больницы в центре города 24-летнюю девушку, мужчина мгновенно решил выхватить у нее сумку.

Когда Наталья Понуренко увидела мужчину, который бежит с сумкой, а за ним девушка с криками «Помогите! Грабитель», то сначала подумала, что это шутка. Когда грабитель выбросил сумку, а до Натальи оставалось несколько метров, она решила действовать - бросила свои вещи и схватила грабителя.

«Сначала я схватила его за бары, но он сопротивлялся. Пытался снять одежду, чтобы мне было неудобно его держать. Разорвал на себе рубашку. Тогда я схватила его за кожаную вставку на поясе брюк. Держала его на вытянутой руке, чтобы не ударил меня локтем», - рассказывает Понуренко.

Так продолжалось минут 10. За это время женщина вместе с вором несколько раз падали и поднимались. Некоторые люди, наблюдая за поединком, проходили мимо. Однако несколько человек в конце концов подошли, чтобы подстраховать женщину. Между тем кто-то из очевидцев вызвал полицию.

Упомянутый мужчина, вырываясь из рук женщины, пытался уговорить отпустить его. Даже предлагал за это деньги. Кстати, в сумке потерпевшей было немного денег, но внутри лежали документы и сама сумка с кошельком стоят немало.

По словам Понуренко, страшно ей не было. Вероятнее всего задержание мужчины, который ограбил молодую девочку, происходило под действием адреналина. Дело в том, что когда-то на Наталью также напал неизвестный, но тогда грабителя найти так и не удалось.

Черниговская полиция выразила благодарность Наталии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). За это преступление злоумышленник может быть наказан арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до четырех лет.