Наблюдатели СММ ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат в районе Петровского Донецкой области, сообщается на сайте миссии.



«15 апреля, находясь в примерно 6 км к востоку от северо-восточной окраины участка разведения в районе Петровского, команда миссии осуществляла полет БПЛА среднего радиуса действия. Менее чем через 1 минуту после взлета, когда БПЛА летел менее чем в 1 км к западу от патруля СММ, наблюдатели заметили, что потерян GPS-сигнал БПЛА. После этого БПЛА летел на северо-запад, а затем пропал из поля зрения наблюдателей», – говорится в сообщении.

В СММ отметили, что, пытаясь установить местонахождение БПЛА, члены патруля слышали очередь из стрелкового оружия (в общей сложности 3 выстрела) на расстоянии 100–300 м к юго-западу от своей позиции. Команда СММ немедленно покинула этот район и благополучно вернулась на базу. БПЛА вернуть не удалось.

Ранее пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что в ближайшее время боевики планируют совершить провокацию во время работы на оккупированных территориях представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Так, на Бахмутском направлении боевикам предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.