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Установленная Национальным банком Украины учетная ставка в 17% является «заоблачной». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, сообщает LIGA.net.

«17% - это, действительно, заоблачная ставка, которая не позволяет сегодня получать доступные кредиты для украинских компаний. Надо искать ресурсы для инвестиций. Европейский бизнес получает кредиты под 1-2%. А мы сегодня получим под 20% в национальной валюте. Это нереально», - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что Кабинет Министров и премьер-министр не могут влиять на политику НБУ, который по Конституции является независимым институтом.

Напомним, 12 апреля правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых.

 
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