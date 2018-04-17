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Страны «Большой семерки» (G7) выразили поддержку авиаударам, нанесенным по Сирии Великобританией, Францией и США. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает 112 Украина.

«Мы, лидеры G7: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и ЕС – едины в самом решительном осуждении использования в Восточной Гуте в Сирии химического оружия 7 апреля. Мы полностью поддерживаем все усилия США, Франции и Объединенного королевства, направленные на ослабление возможностей режима Асада использовать химоружие и сдерживание будущего его применения», - говорится в сообщении.

В заявлении ответ на химатаку назван ограниченым, пропорциональным и необходимым, так как «все возможные дипломатические возможности были исчерпаны».

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

 
ForUm

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