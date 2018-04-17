Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России, сообщает Радио Свобода.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявляла о вероятности объявления новых санкций против России Министерством финансов США из-за позиции Москвы в сирийском конфликте.
Также в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении России после химической атаки в Сирии.
Официальные источники в администрации США подтвердили, что экономические санкции против России «серьезно рассматриваются» наряду с другими мерами, которые могут быть приняты против России. Однако, по словам Трампа, относительно этих мер пока нет окончательного исполнительного решения.
В Вашингтоне считают маловероятным, что президент США одобрит дополнительные санкции до появления нового серьезного повода со стороны России.
Как сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.
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