также в разделеПроисшествия
В Кривом Роге в ДТП с маршруткой погибли 8 человек 64
Сутки в зоне АТО: 52 обстрела, 1 военный погиб, 5 – ранены 26
На Луганщине столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали 10 человек 112
Из-за попытки самоубийства СБУшника открыто дело 63
В Одессе столкнулись мусоровоз и маршрутка: 10 пострадавших 56
Сутки в АТО: Число обстрелов растет, ранены двое военных 31
В Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон 39
Боевики передали силам АТО тело пропавшего на Пасху военного 331
Ситуация в АТО обостряется: за сутки 52 обстрела, трое военных ранены 48
За сутки боевики 43 раза открывали огонь, ранен один военный 41
На Львовщине обвалилась стена старинного замка 49
Умерла студентка, которую сбил детектив НАБУ 60
В Чернигове полицейский в драке убил мужчину 41
На одесском пляже дотла сгорело кафе 46
На Закарпатье джип с отцом и сыном снесло в реку 47
Масштабный пожар в Одессе: на пляже сгорел ресторан 64
На Черкасщине в собственном кабинете повесился чиновник 68
Сутки в зоне АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб, 1 – ранен 64

В результате взрыва на шахте «Покровская» в пгт Удачное пострадали семеро горняков, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его информации взрыв произошел 16 апреля около 23:00 на 2-й южной лаве блока 7 на горизонте 470 метров.

В то время в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке - 37. Как сообщают спасатели, в 00:40 всех горняков из аварийного участка подняли на поверхность. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного - в Мирноградскую больницу.

Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги