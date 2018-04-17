В результате взрыва на шахте «Покровская» в пгт Удачное пострадали семеро горняков, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его информации взрыв произошел 16 апреля около 23:00 на 2-й южной лаве блока 7 на горизонте 470 метров.

В то время в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке - 37. Как сообщают спасатели, в 00:40 всех горняков из аварийного участка подняли на поверхность. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного - в Мирноградскую больницу.

Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме.