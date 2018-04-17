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Полицейские Киева задержали злоумышленника, который угрожал и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес и.о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения. Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника.

В ходе расследования выяснилось, что он может быть причастен к четырем фактам вымогательств: трем в Голосеевском и одному в Дарницком районе.

Оперативники Дарницкой полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 тыс. гривен – такую ​​сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа угрожал устроить взрыв.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас с ним общаются следователи. Он - киевлянин, ему 31 год.

По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 89 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.
ForUm

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