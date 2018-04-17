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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 52 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении из запрещенной 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по нашим позициям вблизи Зайцево. Кроме того, агрессор применил вооружение БМП и гранатометы по украинским укреплениям под Луганским, гранатометы – неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы – в районе Станицы Луганской и Новолуганское.

На донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песок. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, шахты «Бутовка», Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино. Кроме этого, агрессор применил вооружение БТР по нашим укреплениям неподалеку Водяного, вооружение БМП – около Талаковки и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы – в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутово и Талаковка, а вблизи Широкино – велся снайперский огонь.

В штабе отметили, что вследствие вражеских обстрелов один украинский воин погиб, трое защитников – получили ранения и еще двое военнослужащих – получили боевые травмы. Пострадавших защитников доставили в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля враг совершил 59 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
ForUm

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