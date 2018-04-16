Украине ради реинтеграции оккупированных территорий необходимо разработать законодательную базу об амнистии и коллаборационизме, считает министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств. Об этом во время согласительного совета заявила представитель Президента Украины в ВР, народный депутат Ирина Луценко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и председатель ГПУ.

Генпрокурор также заявил, что в записях, сделанных в кабинете Холодницкого, нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности.

Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.

Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину после строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявили после переговоров в понедельник в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович.

Украинские военные уничтожили на Светлодарской дуге вражескую позицию «Фурункул». Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко перенесли на 17 апреля.

Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко убежден, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция дадут адекватную оценку действиям бывшего солиста Львовской национальной оперы Николая Санжаревского, который осуществлял антиукраинскую пропаганду и был пособником террористов на Донбассе.

В Киеве на улице Обуховской произошел конфликт со стрельбой.

В Ереване массовая акция протеста против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна в премьер-министры переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

В ходе столкновений получил травмы глава партии «Гражданский договор» и руководитель парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян.

На пунктах пропуска на границе со Словакией и Польшей образовались очереди из автомобилей. Об этом сообщил помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян.

Сегодня, 16 апреля, в Запорожье на вертодроме АО «Мотор Сич» впервые в небо поднялся первый украинский вертолет.