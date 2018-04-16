Долги «Газпрома» перед Украиной частично могут быть погашены должниками компании. Об этом сегодня журналистам заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает РБК-Украина.

«Мы продолжаем поиск по контрагентам, потому что, если есть определенные обязательства контрагентов перед «Газпромом», в том числе и денежные, то согласно нынешнему законодательству, у государственной исполнительной службы есть возможность сделать взыскание на тот актив, который есть у «Газпрома» и находится у третьих лиц», - сказал Петренко.

«В этом направлении мы движемся на территории Украины», - добавил министр.

Напомним, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. Апелляция по разбирательствуо транзите подана 29 марта 2018 года.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.