также в разделеЭкономика
Долги «Газпрома» перед Украиной могут погасить должники компании 68
Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз 29
В Украине снизился уровень безработицы 23
Украина планирует договориться о ЗСТ с Турцией 40
Богатых украинцев хотят обязать ежегодно подавать декларации 57
«Нафтогаз» активизировал переговоры с «Газпромом» по транзиту после 2019 года 77
Топливо из Беларуси начнут перевозить в Украину по Днепру 57
Дания разрешит «Северный поток-2» под гарантию транзита газа через Украину 97
Суд отменил арест акций «Укртелекома» 75
С начала года НБУ купил $1 миллиард 47
НБУ ожидает получения транша от МВФ в начале третьего квартала 34
В прошлом году 80% антрацита в Украину ввезли из РФ 37
Нацбанк сохранил прогноз инфляции и роста ВВП 44
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17% 44
Финляндия выдала все разрешения на «Северный поток-2» 98
«Нафтогаз» готов доказывать целесообразность транзита через Украину 74
Транзит газа: Украину не устроят названные Россией объемы 179
Украина начала закачивать газ в ПХГ 72

В январе-феврале 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 741,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-февраля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 249,7 млн долларов по сравнению с январем-февралем 2017 года (январь-февраль 2017 года отрицательное сальдо составило 491,4 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-феврале 2018 года составил 7 376,8 млн долларов, при этом он увеличился на 17,9% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

Импорт товаров в январе-феврале 2018 года составил 8 117,9 млн долларов, увеличившись на 20,3%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги