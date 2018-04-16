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Одного из убийц мэра Старобельска Владимира Живаги приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины в составе организованной преступной группы, выполняя заказ на убийство, застрелили указанное должностное лицо на территории двора Старобельского городского совета.

Приговором первой инстанции двух убийц приговили к 15 годам лишения свободы.

По принципиальной позиции прокуратуры Луганской суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор, которым один из убийц мэра приговорен к самому суровому наказанию – пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений.

Уголовное производство в отношении организатора этого заказного убийства выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.

Как сообщал ForUm, городского голову Старобельска Луганской области Владимира Живагу убили 22 февраля 2016 года двумя выстрелами в голову.

В полиции допускают, что мэр Старобельска был убит по политическим мотивам.

Ранее был задержан 22-летний судимый житель Марковского района, который подозревается в совершении убийства из корыстных побуждений.

В апреле 2016 года был задержан второй вероятный убийца.
ForUm

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