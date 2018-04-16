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По итогам марта самым медийно прогрессирующим политиком  стал спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске Виктор Медведчук, сообщает «Украинский институт анализа и менеджмента политики» (УИАМП).

Проанализировав в аналитической системе «Медиатека» более 1,4 млн сообщений – публикаций новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook за март-2018 – УИАМП сформировал список 142 наиболее упоминаемых политических фигур Украины.

Возглавил рейтинг медиа-популярности президент Украины Петр Порошенко. 

«Это традиционная ситуация, президент является главой государства, поэтому логично, что СМИ постоянно отслеживают все его слова и поступки. Например, Леонид Кучма в бытность президентом тоже возглавлял рейтинги медиа-популярности и влиятельности. Исключением был разве что Виктор Ющенко, иногда уступавший первое место премьер-министру», — поясняет политический аналитик Алексей Калиниченко.

Самым медийно прогрессирующим политиком по итогам марта месяца стал Виктор Медведчук, добавив сразу 29 позиций и заняв 16-е место в списке.

«Первым, кто приложил руку к росту его популярности, стал президент Петр Порошенко, который во время итоговой пресс-конференции 28 февраля 2018 года официально назвал Медведчука «наиболее эффективным переговорщиком между Киевом и Москвой», — отметил А.Калиниченко.

Эксперт также напомнил, что во время пресс-конференции президент анонсировал освобождение «в ближайшие дни» двух украинцев.

«И всего через один день, 2 марта, Медведчуку удалось добиться освобождения и вернуть домой украинских пограничников Б. Марцоня и И. Дзюбака, которым российские власти инкриминировали  незаконное пересечение украинско-российской границы», — подчеркнул аналитик.

Калиниченко считает случай Дзюбака и Марцоня показательным, поскольку данный обмен не подпадает под действие Минских соглашений.

«…Но Медведчук смог убедить Путина прекратить уголовное преследование в отношении украинских пограничников, а Порошенко — в отношении двух российских. Он также разработал и воплотил в жизнь юридическую формулу, которая позволила вернуть Б. Марцоня и И. Дзюбака домой в обмен на российских пограничников В. Кузнецова и А. Кулуба», — уточнил Алексей Калиниченко.

В конечном итоге, несколько громких инфоповодов дали кумулятивный эффект, результатом которого и стала 16 позиция в рейтинге самых популярных политиков Украины, считает политический эксперт.

Примечательно, что по итогам месяца топ-25 рейтинга обновился – его покинули А. Геращенко, Т. Кутовый, Л. Гриневич, и С. Полторак, сообщает УИАМП.
ForUm

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