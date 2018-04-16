Российского полковника Сергея Дубинского известного под позывным «Хмурый», которого подозревают в причастности к атаке на малайзийский «Боинг» рейса МН17,

награждал лично президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает Радио Свобода, об этом рассказал бывший сослуживец Дубинского Сергей Тиунов. «В 1985 году я закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане. В этой же роте, но чуть позже служил офицером Дубинский», - говорит Тиунов. Активно общаться ветераны начали уже с 2000-х годов. Сначала на полковом сайте в интернете, а затем и во время личных встреч. Так Тиунов узнал о богатом боевом опыте Дубинского.

«Он воевал в Первой и Второй Чеченской (войне. - Ред.), был на Кубе, в Испании. Более того, с его слов, он был помощником президента по спецназу одной из африканских стран. Откуда его привезли раненного и после этого с ним развелась жена, потому что сказала, что не хочет, чтобы однажды он сказал, что едет отдыхать, а его привезут оттуда в гробу», - рассказал Тиунов.

В одном из разговоров, вспоминает Тиунов, Дубинский даже похвастался, что когда-то его награждал лично российский президент. «Он награжден семью боевыми орденами. Таких не так и много в России. И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там всего двое. Он и этот режиссер - Михалков. Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский - в боевом», - рассказал бывший сослуживец Дубинского.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под позывным «Хмурый». Дубинский в то время возглавлял «Главное разведывательное управление» «Донецкой народной республики».

Шевченковский районный суд Киева разрешил Службе безопасности Украине задержать Дубинского.

Экспертам Bellingcat также удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

В свою очередь Ткачев назвал глупостью заявления о его причастности к гибели малайзийского Boeing и заявил, что готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider.