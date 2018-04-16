Главное следственное управление Службы безопасности Украины продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Владимира Рубана и Надежды Савченко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Учитывая большой общественный интерес к фигурантам указанного уголовного производства, следователями СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры в сжатые сроки проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, выяснение степени участия и вины каждого соучастника. В частности, проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения», - говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.

Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Надежды Савченко.

Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлениям других лиц. Комплекс запланированных следственных (розыскных) действий продолжается.

СБУ заявляет, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, могут быть обнародованы только с разрешения следователя. Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки.

Напомним, по словам генпрокурора Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Как известно, Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

Савченко обратилась с ходатайством о взятии Рубана на поруки. Однако 23 марта она сама была арестована.