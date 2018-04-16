Прокуратура Автономной республики Крым готова проверить, есть ли состав преступления в действиях президента Сирии Башара Асада за отдых его детей в лагере «Артек» в оккупированном Крыму. Об этом рассказала Громадському радіо пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Она напомнила, что в связи с временной оккупацией Крыма Уголовный кодекс был дополнен статьей 332-1 о нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. «К уголовной ответственности могут быть привлечены общественные или должностные лица, нарушающие украинское законодательство в политических целях. То есть, если ребенок-иностранец пересекает не через определенные пункты пропуска, понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность, или получат запрет въезда на территорию Украины», - отметила Тихончик.

На вопрос, может ли прокуратура открыть уголовное производство в отношении Башара Асада за то, что его дети ездили в аннексированный Крым, Тихончик ответила следующее: «Сейчас таких заявлений не было в прокуратуру, чтобы мы могли отреагировать. Но мы рассмотрим вопрос о возможности преступления именно по этому факту. Будем рассматривать».

Представитель прокуратуры уточнила, что заявление может поступить от любого гражданина.

Ранее в воскресенье, 15 апреля, координатор группы по связям Госдумы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что Асад на встрече с российской делегацией сообщил, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере «Артек» в аннексированном РФ Крыму.

Из-за этого Асад был внесен в базу центра «Миротворец».