В МИД довольно высоко оценивают вероятность нанесения Россией удара по Украине на фоне последних событий в Сирии и работают над подготовкой противодействия возможной агрессии на Донбассе.

Об этом Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе (13 апреля, - ред.) вместе со словацким коллегой (госсекретарем МИД Словакии Лукашем Паризеком, - ред.) я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию», - сказал Боднар.

Он проинформировал, что украинские дипломаты сейчас работают над тем, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на востоке нашего государства тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет «отбивать» всем миром.

«Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору», - отметил заместитель министра.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с ударами западных союзников в Сирии в качестве ответа на применение химического оружия.