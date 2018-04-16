Парламентский комитет по вопросам экономической политики, который должен был рассмотреть отчет правительства в среду, 18 апреля, перенес заседание на два месяца.

Об этом говорится на сайте комитета.

«Рассмотрение отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году перенесено на очередное заседание Комитета 20 июня 2018 года. Начало в 14.30», - говорится в сообщении.

Руководитель секретариата Евгений Дятлов сообщил «Украинской правде», что заседание перенесено из-за того, что глава комитета Андрей Иванчук с главами еще двух комитетов по поручению спикера Верховной Рады Андрея Парубия, поехал в Вашингтон на международную конференцию.

«Это конференция по Международному валютному фонду. И поэтому перенесли заседание. Без главы комитета оно не может состояться», - сказал он.

В свою очередь спикер ВР Андрей Парубий во время брифинга заявил, что парламент не может заслушать отчет правительства без решения комитета.

«Отчет правительства был подан в парламент вовремя и находится на рассмотрении комитета. Но без решения комитета этот вопрос не может выйти в зал и не может в зале рассматриваться», - сказал он.

«Поэтому мы также ожидаем решения комитета и, на сколько мне известно, комитет по этому поводу планирует достаточно широкие слушания и широкие дебаты для принятия решения», - добавил глава ВР.

Когда именно это произойдет он не смог ответить, отметив, что ему «сложно называть даты, часы, минуты», потому что он ограничен решением комитета.

При этом, по его словам, нет никакой причины считать, что этот вопрос затягивается.