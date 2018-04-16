Несмотря на то, что более 90% украинцев оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, большинство из нас поддерживает конструктивные варианты выхода из сложившейся ситуации. О социологических выкладках и фаворитах будущих парламентских выборов в своем блоге пишет независимый журналист Диана Михайлова, сообщает «Корреспондент».

По мнению журналистки, учитывая критический уровень недоверия украинцев к власти и запрос общества на качественно другой уровень политики, оппозиционные силы имеют хорошие шансы пройти в парламент.

«Сейчас разделение на власть и оппозицию в Верховной Раде достаточно условно. Потому как одни партии Майдана представлены во власти, а другие — в оппозиции. Единственное исключение – это фракция «Оппозиционного блока», но эффективно работать ей мешают сразу несколько центров влияния, кризис свежих идей и невнятное поведение, слабо похожее на настоящую оппозицию. Что касается «За життя», то слабое место партии Рабиновича — это отсутствие развитой партийной структуры», — пояснила Михайлова.

Но, уверена журналистка, проблемы идеологии и партийной структуры абсолютно решаемы, если оппозиционными силами заинтересуются серьезные политические игроки.

«К примеру, недавно стало известно, что на усиление оппозиции планирует отправиться Виктор Медведчук, который способен решить и задачи идеологии, и структуры. Его имя сегодня звучит в украинских СМИ в контексте успешных обменов пленными и мирного плана для Донбасса. Ключевой коммуникатор между Киевом и Москвой, Киевом и ОРДЛО — единственный политический игрок, кто не боится открыто конфликтовать с влиятельной «партией войны». Вразрез с нынешней политической модой он призывает украинцев искать объединяющие темы, а не играть в «своих и чужих», — обратила внимание Михайлова.

«Сегодня есть две политические партии, которые исповедуют такие же принципы — «Оппозиционный блок» и партия «За життя». Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки», — рассказал Медведчук в интервью ВВС от 30 марта.

«В интервью BBC Медведчук тезисно очертил свою политическую программу. Защита русского языка и прав русскоязычных, выполнение Минских соглашений, мир на Донбассе, диалог с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, возобновление экономического сотрудничества с Россией, преодоление ценностных конфликтов в гуманитарной сфере — теперь понятно, с какими лозунгами «Оппозиционный блок» и «За життя» пойдут на следующие выборы в Верховную Раду», — прогнозирует журналистка.

Тем временем исследования социологов свидетельствуют о том, что вооруженный конфликт на Донбассе — самая важная проблема для 75% граждан Украины.

«Среди путей решения проблемы Донбасса большинство поддерживают мирные инициативы по урегулированию ситуации, в том числе 32% опрошенных за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 21% — за предоставление этим территориям федеративного статуса в составе Украины», — сообщает социологическая группа «Рейтинг».