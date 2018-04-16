Европейская ассоциация аграрного бизнеса определила самых эффективных министров в сфере агропромышленного комплекса в странах Европы. Первое место занял Тарас Кутовой, 18-й министр сельского хозяйства в истории независимости Украины, говорится в релизе Ассоциации. Критерием отбора стали реформы, проводимые во время каденции кандидата, приверженность европейскому курсу развития отрасли, а также отсутствие коррупционных скандалов, связанных с персоной министра. Исследование проводилось в рамках анализа агропромышленных комплексов стран – основных экспортеров продовольствия на мировой и европейский рынок.

«Серебро» у министра сельского хозяйства Франции Стефана Ле Фоля, который занимал этот пост с 2012 до 2017 гг.

На третьем месте - Алексей Гордеев, бывший министр сельского хозяйства Российской Федерации. Гордеев – рекордсмен на этом посту, он был министром АПК более 9 лет – с 1999 г. по 2009 г.

Тарас Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в апреле 2016 год. Пробыл на этом посту год и один месяц, после чего подал в отставку, желая сосредоточиться на инвестиционной деятельности. Его отставка до сих пор не проголосована Верховной Радой. В каденцию Кутового было закреплено, что 1% от сгенерированного агропромышленным комплексом ВВП направляется на развитие отрасли. Также он добился отказа правительства от невыгодного для сельхозпроизводителей варианта земельной реформы.

В последнее время муссируется информация, что он может отозвать заявление под напором многочисленных просьб со стороны представителей сельскохозяйственного сектора. Также было высказано предположение, что Тарасу Кутовому может быть предложен пост вице-премьера по вопросам АПК.

Справка

Европейская ассоциация аграрного бизнеса (EAAE) объединяет сельскохозяйственных экономистов и всех лиц, интересующихся проблемами сельскохозяйственной и пищевой промышленности и развития сельских районов в Европе. Основными задачами Ассоциации являются: продвижение знаний и понимания экономики сельского хозяйства, особенно в европейском контексте; содействие обмену опытом, идеями и информацией между сельскохозяйственными бизнесменами.