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В Киеве нетрезвый сотрудник автомойки угнал и разбил Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит политику и бизнесмену Виктору Медведчуку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

«Утро оказалось действительно добрым. И на Медведчука бывает проруха... Сегодня утром в столице на автомойке, расположенной на улице Мостицкой бухой работник похитил автомобиль Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит Виктору Медведчуку - куму Путина», – отметил он.

По информации нардепра, автомобиль на автомойку пригнала жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

В свою очередь волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook  ранее сообщил, что в Подольском районе столицы пьяный работник автомойки угнал автомобиль Mercedes G-Class, не справился с управлением и попал в ДТП.

По его словам, на светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый угонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos.

«После столкновения похититель пытался скрыться с места происшествия, но, очевидно, оказался слишком пьяным - полицейские нашли его сидящим под столбом. Проверка на драгера на месте аварии показала содержание алкоголя в крови водителя-угонщика 2 промилле - в 10 раз выше нормы», – написал Синицын.
ForUm

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