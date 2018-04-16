Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая осуществляла провокации, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды в интересах страны-агрессора.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором провокаций является житель одного из южных регионов нашей страны.

Исполнителей заказных акций злоумышленник подыскивал в разных областях Украины с помощью социальных сетей.

«Оперативники спецслужбы задокументировали нанесение антисемитских надписей на здании черниговской синагоги жителем областного центра. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили «инструкции» по ведению подрывной деятельности и материалы с антисемитской и пророссийской пропагандой», - говорится в сообщении.

По заключению специалистов обнаруженные материалы содержали откровенные призывы к агрессивным действиям в отношении представителей определенного национального меньшинства, провоцировали вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий.

Указанные брошюры злоумышленник получал от своего «куратора» через Интернет и в дальнейшем тиражировал их с помощью принтера.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности