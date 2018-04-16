Столичная полиция открыла уголовное производство по факту попытки совершения самоубийства действующим сотрудником СБУ.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

«Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Конечно, открыто уголовное производство по факту попытки самоубийства. Это было еще в субботу. Он сейчас находится в больнице», - сказала Блищик.

Ранее журналист Станислав Речинский сообщил в Facebook, что два человека 15 апреля пытались свести счеты с жизнью в Киеве и Киевской области.

«15 апреля дежурного СБУ проинформировали о том, что в Киеве сотрудник Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ткаченко (1985 год рождения) выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. Об этом рассказала его супруга», - написал журналист.

Еще один случай произошел, по данным Речинского, с полковником Олегом Вовчком, который занимал должность заместителя начальника управления СБУ в Киеве и уволился из спецслужбы в 2017 году. В селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района он выстрелил в себя из нарезного пистолета Sauer.