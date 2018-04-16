также в разделеМир
Ереван охватили массовые акции протеста, начались столкновения с полицией 11
США: Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты 20
Трамп хочет поскорее вернуть войска из Сирии 102
Лондон думает о новых санкциях против российских олигархов 25
Черногория избрала президента 31
США исключили возможность прямых переговоров с Асадом 24
Российский депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США 78
Президент Германии призвал не называть Россию врагом 64
США сегодня объявят о новых санкциях против России 103
CNN показал спутниковые фото последствий авиудара по Сирии 233
В РФ задумались о запрете VPN-сервисов 97
Дело Скрипаля: Лаборатория в Швейцарии опровергла заявление Лаврова 198
Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии 117
СМИ: Россия готовит кибератаки на Великобританию в ответ за Сирию 89
Лавров: Скрипалей отравили химикатом BZ 77
СБ ООН отверг российский проект резолюции по Сирии 105
Россию об авиаударах по Сирии предупредила Франция 151
Меркель поддерживает военную операцию Запада в Сирии 59

В российском городе Екатеринбург умер журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда «ПГК Вагнера» в Сирии. Он умер, не приходя в сознание, после того, как 13 апреля выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на «МБХ Медиа».

Ранее сообщалось, что выпав из окна, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому. Он был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор РИА «Новый день», в котором работал Бородин, Полина Румянцева допускает возможность, что смерть журналиста могла быть не случайной.

«Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всем сообщим», - сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.

Бородин был среди журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов «ПГК Вагнера» в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер». 

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги