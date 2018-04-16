В российском городе Екатеринбург умер журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов отряда «ПГК Вагнера» в Сирии. Он умер, не приходя в сознание, после того, как 13 апреля выпал из окна своей квартиры на 5-м этаже. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на «МБХ Медиа».

Ранее сообщалось, что выпав из окна, журналист получил тяжелые травмы и впал в кому. Он был доставлен в городскую больницу.

Главный редактор РИА «Новый день», в котором работал Бородин, Полина Румянцева допускает возможность, что смерть журналиста могла быть не случайной.

«Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всем сообщим», - сказала она. По словам Румянцевой, для самоубийства у Бородина не было никаких оснований.

Бородин был среди журналистов, которые первыми рассказали о гибели бойцов «ПГК Вагнера» в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.