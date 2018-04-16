Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженного состояния отношений между Россией и странами Запада. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает DW.

Штайнмайер признал, что нынешнее «безудержное отчуждение» между Россией и Западом – основание для серьезной обеспокоенности.

На сегодняшний день не осталось практически ни одного «основания для доверия» между РФ и Западом, отметил президент ФРГ, назвав главной задачей для ответственных политиков противодействие этому отчуждению.

Штайнмайер также призвал не прекращать дипломатических усилий для поиска выхода из сложившейся ситуации. «Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами», - отмечает президент Германии.

Несмотря на то, что сейчас Россия является «сложным» соседом, странам Запада не стоит допускать доминирования «апокалиптических настроений» в отношениях с РФ, отметил президент ФРГ.