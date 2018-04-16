также в разделеМир
Российский депутат растоптал свой iPad в ответ на санкции США 6
США сегодня объявят о новых санкциях против России 43
CNN показал спутниковые фото последствий авиудара по Сирии 144
В РФ задумались о запрете VPN-сервисов 92
Дело Скрипаля: Лаборатория в Швейцарии опровергла заявление Лаврова 132
Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии 110
СМИ: Россия готовит кибератаки на Великобританию в ответ за Сирию 84
Лавров: Скрипалей отравили химикатом BZ 65
СБ ООН отверг российский проект резолюции по Сирии 98
Россию об авиаударах по Сирии предупредила Франция 124
Меркель поддерживает военную операцию Запада в Сирии 57
Иран назвал преступлением удары по Сирии 60
НАТО и ЕС поддержали авиаудары по Сирии 41
Генсек ООН: Мир вернулся в эпоху холодной войны 51
Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за Сирии 115
Поиски пропавшего в Альпах немецкого миллиардера прекращены 63
США и союзники нанесли авиаудары по трем объектам в Сирии 233
Елисейский дворец показал видео вылета ВВС для удара по Сирии 74

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженного состояния отношений между Россией и странами Запада. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, сообщает DW.

Штайнмайер признал, что нынешнее «безудержное отчуждение» между Россией и Западом – основание для серьезной обеспокоенности.

На сегодняшний день не осталось практически ни одного «основания для доверия» между РФ и Западом, отметил президент ФРГ, назвав главной задачей для ответственных политиков противодействие этому отчуждению.

Штайнмайер также призвал не прекращать дипломатических усилий для поиска выхода из сложившейся ситуации. «Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами», - отмечает президент Германии.

Несмотря на то, что сейчас Россия является «сложным» соседом, странам Запада не стоит допускать доминирования «апокалиптических настроений» в отношениях с РФ, отметил президент ФРГ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги