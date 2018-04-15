К осужденному в аннексированном Россией Крыму активисту Владимиру Балуху не допускают медиков, сообщил заместитель председателя правления «Крымской правозащитной группы» Владимир Чикригин в эфире Громадського радіо.

«У нас нет объективной информации о состоянии здоровья Владимира Балуха, поскольку к нему не пускают медиков. Адвокаты Балуха, когда видят его на суде, замечают, что ему становится хуже, но без обследований что-то конкретное сказать невозможно», - сказал Чикригин.

Правозащитник рассказал, что адвокаты активиста постоянно подают ходатайство, чтобы к Балуху допустили медиков. Однако суд их отвергает, ссылаясь на то, что состояние его здоровья «не такое критическое».

«Даже когда его держали под домашним арестом, ему не разрешали съездить в Симферополь на обследование», - сказал Чикригин.

По его словам, Балух не называет сроков окончания голодовки, которую он объявил 19 марта.

«На последнем заседании ему передавали обращение украинских депутатов, в котором они призывают его прекратить голодовку, но Балух пока отказывается», - сообщил правозащитник.

Архиепископ УПЦ КП Климент, который посещал активиста в СИЗО, 13 апреля сообщил, что Балуха бьют и оказывают на него психологическое давление.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.