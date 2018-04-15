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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе влиятельного грузинского «вора в законе» по кличке «Ираклий Хуту», который нелегально въехал в Украину.

По данным пресс-центра СБУ, злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы.

«Один из лидеров сухумского воровского клана «Ираклий Хуту» входит в 40 самых влиятельных воров в законе, действующих на территории постсоветского пространства», - отмечается в сообщении.

По информации спецслужбы, «вор в законе» прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей.

Правоохранители задержали «Ираклия Хуту» с украинскими документами на имя другого лица, используемые для посещения Украины.

По материалам СБУ злоумышленник был принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда. Изъятый ​​паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован.

Операция по разоблачению «вора в законе» проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

 
ForUm

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