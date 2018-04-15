В лаборатории Швейцарского федерального института ядерной, биологической и химической защиты не сомневаются в выводах британской лаборатории Портон-Даун об отравлении Сергея и Юлии Скрипачей веществом «Новичок».

Об этом сообщили в лаборатории, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что лаборатория в Шпице идентифицировала вещество как BZ, которая находилось на вооружении стран НАТО.

«Только ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, - ред.) может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил «Новичок». Портон Даун – как и Шпиц – это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам» - говорится в сообщении.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.





Как сообщал ForUm, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпиц (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО

12 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.