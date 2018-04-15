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Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запускает в продажу билеты на рейс из Ужгорода и Мукачево в Прагу.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Дважды в день с комфортом и только с одной пересадкой мы доставим вас из Украины через Словакию до Чехии или в обратном направлении. Новое сочетание комбинирует в себе автобусный транспорт с желтым поездом RegioJet. На трассе из Мукачево и Ужгорода через Михайловцы в Кошице вас перевезут автобусы партнерских транспортных организаций. В Кошице вы сделаете пересадку на поезд RegioJet, который отвезет вас до Праги», - говорится в сообщении.

Стоимость билетов начинается от 18,5 евро, в спальных вагонах – 22,1 евро.

Билеты продаются на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.
ForUm

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