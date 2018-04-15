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Франция обнародовала доклад о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

Документ опубликован на официальном сайте МИД Франции, передает Украинская правда.

Отмечается, что документ основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

«Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом», - говорится в документе.

В отчете указывают на «массивный наплыв вечером 7 апреля пациентов численностью минимум в 100 человек с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты».

«В общей сложности десятки людей, минимум 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы обозначить виновность сирийского режима в химических атаках 7 апреля», - утверждается в докладе.

По данным французской разведки, сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

«Атака 7 апреля 2018 года произошла в рамках более масштабного военного наступления режиму в регионе Восточной Гуты. Начатое в феврале 2018 года, это наступление позволило Дамаску восстановить контроль над всем анклавом», - отмечается в документе.

Французские службы также заявили, что не имеют никакой информации в поддержку теории, согласно которой вооруженные группы в Гуте хотели бы приобрести или имели химическое оружие.

После химатаки 7 апреля президент США Дональд Трамп назвал Башара Асада животным, само нападение – варварским и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.
ForUm

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